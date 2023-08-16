Сергунина: Посетителям МУФ-2023 расскажут о работе благотворительных фондов Москвы

Фото Пресс-служба КОСиМП

В дни Московского урбанистического форума (МУФ) горожане и гости столицы смогут познакомиться поближе с представителями некоммерческих организаций (НКО) города. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, на площадке МУФ в «Лужниках» состоятся благотворительная ярмарка и встречи с работниками НКО.

«Горожан познакомят с проектами более чем 70 столичных некоммерческих организаций. Они работают в сфере культуры, спорта, экологии, помогают многодетным семьям. На ярмарке представлены товары, созданные их подопечными. Сотрудники фондов расскажут о своей работе, а творческие коллективы НКО примут участие в концертной программе», — отметила Наталья Сергунина.

На ярмарку можно прийти в будни с 13.00 до 21.00 и в выходные с 11.00 до 21.00. Здесь можно будет выбрать полезные и милые вещицы, сделанные вручную. Например, вязаные игрушки, украшения, ароматные саше, керамическую посуду, одежду. Владельцы домашних животных найдут на ярмарке вкусные угощения для своих четвероногих. Всю выручку передадут на благотворительность.

Фото Пресс-служба КОСиМП

В «Лужниках» пройдет еще несколько мероприятий с участием НКО. Родителей малышей приглашают 20 августа в 15.00 на тренинг по грамотному планированию своего дня. В этот же день воспитанники творческих центров покажут концерт с танцами народов России. Кроме того, в афише на 25 августа намечены показы мод. А финальным событием 9 сентября станет шоу-балет.

Подробности - на сайте Московского урбанистического форума.