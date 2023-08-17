Открытые лекции по экономике пройдут на Московском урбанистическом форуме

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

В рамках Московского урбанистического форума в парке «Зарядье» пройдет лекторий «Экономика Москвы». Известные экономисты, предприниматели и финансовые консультанты будут говорить об экономике города, предпринимательстве и личных финансах, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Первая лекция «Экономика Москвы: истории бизнес-успеха» состоится 23 августа. Горожанам расскажут, как правильно выбрать вид предпринимательской деятельности и реализовать свои идеи. Вторая лекция «Экономика Москвы: просто о сложном» пройдет 28 августа. На ней специалисты объяснят, как сейчас устроена экономика столицы.

Цикл завершится 6 сентября лекцией «Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать?».

«Посетители смогут задать интересующие вопросы и получить полезные знания, которые смогут успешно применять в жизни», - отметила руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева

Вход на лекции свободный, для посещения необходимо зарегистрироваться на сайте Московского урбанистического форума.

Московского урбанистического форума. Форум проходит с 1 августа по 10 сентября на четырех площадках города: «Зарядье», «Манеж», Гостиный Двор и «Лужники».