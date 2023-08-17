Медицинский центр с гостиницей и спорткластер построят в Ново-Переделкине

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В Москве в районе Ново-Переделкино возведут реабилитационно-медицинский центр, гостиницу и спортивный кластер. Суммарная площадь комплекса составит 36 тысяч «квадратов»., сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Благодаря строительству объекта повысится доступность медицинской помощи для москвичей и жителей других регионов, также у горожан появится больше возможностей для занятия спортом», – отметил Владимир Ефимов.

Под строительство инвестору предоставят участок площадью 2,4 гектара на 5 лет без проведения аукционов. За это период инвестор должен построить медицинский центр площадью 15 тысяч квадратных метров, отделение реабилитации площадью шесть «квадратов», а также гостиницу и спортивный кластер.

Москва строится с учетом ключевого принципа комплексности и сбалансированности. Появление новых домов, метро и дорог на карте города влияют на развитие города в масштабе и, конечно, на бытовые нужды горожан. Таким образом, создана городская среда, ориентированная на человека. Город проектируется с серьезным заделом на будущее, чтобы жить в новых домах, ездить по новым дорогам и пользоваться новыми станциями метро смогло не одно поколение москвичей. Власти Москвы предоставляет земельные участки в аренду без проведения торгов с 2016 года. Статус проекта присваивается на основе предложений инвесторов: предпочтение отдается новым производствам, спортивным комплексам и объектам социальной инфраструктуре.