В Москве задержали баскетболиста Сапрыгина, скрывшегося с места ДТП

По результатам освидетельствования у водителя установлено алкогольное опьянение Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве сотрудники ГИБДД задержали водителя кабриолета «Форг Мустанг», скрывшегося с места ДТП, сообщили в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Как писал KP.RU, авария произошла вечером 16 августа на Подольской улице. Автомобилист не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, а затем врезался в дерево. Пострадала 43-летняя пассажирка авто, женщину госпитализировали в больницу. При этом сам водитель кабриолета не вызвал на скорую и полицию, а скрылся с места происшествия.

Правоохранители оперативно установили личность виновника ДТП и задержали его. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На мужчину составили четыре административных протокола и возбудили дело об административном правонарушении по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Детали случившегося выясняются.

По данным ТАСС, ДТП устроил баскетболист Сапрыгин.