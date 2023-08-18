В Ново-Переделкине появится новый цех по переработке мяса

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о размещении на западе столицы второй очереди мясоперерабатывающего комбината. Город выделил для этого землю в промзоне «Орлово» в Ново-Переделкине на Новоорловской улице. Инвестору, компании «Элитгрупп инвест», эта площадка досталась без торгов по льготной ставке один рубль в год. Ее освоением предприятие займётся в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Разрешение на строительство уже выдано.

«Компания планирует вложить в строительство 1,2 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - В рамках реализации этого масштабного инвестиционного проекта будет организовано 300 рабочих мест».

По его словам, в новых цехах будут производить мясные и мясорастительные консервы. Сюда входят в том числе паштеты из мяса курицы, индейки, свинины и говядины.

Проект станет еще одним примером активной помощи города инвесторам при модернизации и расширении своих площадок. Благодаря этому обеспечивается увеличение ассортимента и объема выпускаемой продукции. Кстати, рядом с выделенным участком с 2021 года работает первая очередь предприятия, созданная по МаИП. Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, на новых линиях смогут изготавливать шесть миллионов банок консервов в месяц.

«Планируется, что после завершения всех работ и выхода на полную мощность объем выпуска составит 72 тысячи тонн переработанного мяса в год», – добавил глава ведомства.

Некоторыми подробностями проекта поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Известно, что площадь участка под новое производство составляет 2,5 гектара. Он был выделен на пять лет в конце прошлого года.

«Льготная ставка распространяется на весь срок действия договора аренды», – пояснил Гаман.

По его словам, с марта 2022 года столичные инвесторы получают участки по ставке один рубль в год. Это дает им возможность снизить расходы при создании дополнительных рабочих мест и оперативно запустить производственные площадки для создания необходимой городу продукции.

Москва – город с развитым производством. Напомним, в столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.