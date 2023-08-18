Врач Беляева: ягодный компот поможет укрепить иммунитет осенью Фото: pixabay.com

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, что в сезон простудных заболеваний укрепить иммунитет поможет компот из ягод. Изданию «Подмосковье Сегодня» специалист перечислила наиболее полезные ягоды.

Так, большое количество витамина С и антиоксидантов содержит смородина всех видов. Очень полезна и черноплодная рябина. Медик также посоветовала готовить компоты из клюквы и облепихи. Они тоже содержат много витамина C и укрепят иммунитет во время простуды.

При приготовлении компота важно соблюдать небольшие правила, добавила Мария Беляева. Варить ягоды желательно не очень долго — чтобы они не потеряли свои полезные свойства. Делать их стоит без сахара, а сладость добавлять с помощью других ягод.

Хранить готовый напиток лучше в холодильнике. При этом у него есть противопоказания.

— Не рекомендую пить много ягодного компота людям с заболеваниями почек, сахарным диабетом и обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта, — предупредила врач.