Московский кабельный завод увеличивает поставки продукции

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о росте на 30 процентов за год поставок продукции столичной компании по выпуску кабелей.

«Компания планомерно увеличивает долю отечественного сырья, используемого на производстве, и модернизирует парк оборудования, - отметил глава ведомства. - Кроме того, за первое полугодие 2023 года общий объем отгруженной предприятием продукции превысил отметку в 3,5 миллиарда рублей».

По его словам, благодаря статусу промышленного комплекса завод «Спецкабель» вправе воспользоваться различными льготами. Такая помощь позволяет ему экономить около четырех миллионов рублей в год.

Самого высокого роста поставок компания добилась в сравнительно новой для себя продукции - оптические кабели и оптические кабельные сборки. За минувшее полугодие увеличение отгрузок этих изделий составило более 45 процентов по сравнению с 2022-м.

Как пояснил вице-президент группы компаний «Спецкабель» Сергей Лобанов, предприятие не прекращает работу над разработкой новых типов кабелей для отечественной промышленности.

«Часть из них – на перспективу, но большая доля разработок пользуется спросом уже сейчас, - уточнил представитель компании. - Мы осваиваем их серийное производство».

С 1997 года завод занимается разработкой и производством специальных кабелей, кабельной сборки и огнестойких кабельных линий. За эти года здесь создано более 850 тысяч километров специализированных проводов. С весны прошлого года завод внесен в список системообразующих организаций России. На нем ежегодно производится более двух тысяч видов изделий.

Напомним, при размещении своих производств в столице предприятия обеспечивают активный рост поставок выпускаемой продукции, расширяют партнерскую базу и осваивают дополнительные рынки сбыта. Им полагаются более 20 городских системных мер поддержки, среди которых субсидии и целевые займы.