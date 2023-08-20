Движение затруднено на Дмитровском шоссе в Москве из-за сильного ливня

В Москве во время ливня подтопило Дмитровское шоссе Фото: Антон ФОКИН

В Москве движение затруднено на Дмитровском шоссе в районе пересечения с улицей Руставели. Причина ограничений – подтопление проезжей части, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Изначально движение на данном участке было перекрыто. В настоящий момент в сторону центра и в сторону области автомобилисты могут проехать по левому ряду Дмитровского шоссе.

В Дептрасне добавили: из-за непогоды в столице также может задерживаться наземный транспорт. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями водителей.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о сильном ливне 20 августа. Непогода сохранится до конца суток. На столичных улицах дежурят 300 бригад и 290 единица техники ГУП «Мосводосток». В городе может выпасть до 20% месячной нормы осадков.