Столичная компания разработала подземные контейнеры для мусора с подъемниками

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Московские компании продолжают включаться в экологические инициативы и совершенствовать свои производства по современные эко-стандарты, а также производят продукцию для улучшения состояния окружающей среды. Свыше полусотни моделей систем подземного хранения и сбора отходов разработал столичный производитель. Предприятие специализируется на производстве грузоподъемного оборудования.

— Московская компания Pandalift единственная в стране более восьми лет выпускает инновационные системы подземного сбора и хранения мусора Ecolift. За это время предприятие реализовало более 50 таких систем, которые установлены в 14 городах страны, – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Система подземного сбора отходов решает проблему визуального шума в мегаполисе. В «бункер» устанавливаются стандартные евроконтейнеры (баки из пластика), которые поднимает на поверхность лифт. Кроме того, подобный форм-фактор нивелирует неприятные запахи, не дает расхищать контейнеры городским животными. На земле приемник отходов выглядит как стандартная, современная урна, к которой не нужно прикасаться руками.

— Подъемный механизм для линейки Ecolift был разработан нашими специалистами и запатентован. Считаем, что система станет новым стандартом сбора отходов, – отметил руководитель предприятия Антон Прудников.

Кроме того, в разработке учли современные тенденции. Подземный сбор можно организовать с учетом необходимости сортировки отходов, есть механизм контроля заполненности контейнеров.

Развитию бизнеса и промышленности в столице способствуют около 20 мер поддержки и антикризисных инструментов. Они направлены на поддержку предприятий МСП и более крупных компаний.