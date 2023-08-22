Сергунина: Единый день открытых дверей состоится на более чем 250 культурных площадках Москвы

Фото: библиотека имени А. П. Гайдара

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о проведении в столице информационной акции «Единый день открытых дверей». Взрослые и дети смогут побывать в городских культурных центрах и библиотеках 26 августа.

«Впервые день открытых дверей прошел в культурных центрах Москвы в 2017 году. Спустя четыре года к ним присоединились библиотеки. Теперь горожан регулярно приглашают на творческие мастер-классы, концерты, экскурсии. В этот раз программу подготовили больше 250 учреждений», — отметила Наталья Сергунина.

На некоторые мероприятия необходима предварительная регистрация. Ее можно пройти на сайтах учреждений.

КОНКРЕТНО

- в библиотеке-читальне имени Тургенева подготовили экскурсию «Тургеневка: навстречу 140-летнему юбилею». За час гости познакомятся с фондами, тематическими залами и архивом;

- Дом Гоголя приглашает на прогулку с рассказом о жизни и творчестве автора «Мертвых душ» и «Ревизора», истории усадьбы и библиотеки Дома Гоголя, дворе-сквере на Никитском бульваре;

- территориальная клубная система «Орехово» устроит открытый урок по лепке цветочного панно из глины;

- в библиотеке №131 дети научатся играть на гитаре;

- в библиотеке №15 имени Ключевского желающие смогут посетить занятия по 3D-моделированию;

- в центральной городской молодежной библиотеке имени Светлова для детей состоится урок по созданию мультфильма (нужна предварительная онлайн-регистрация);

- в читальне №196 научат изготовлению акварельных красок по старинным рецептам из натуральных ингредиентов;

- в библиотеке №223 дети сначала увидят спектакль «Красная Шапочка» по сказке Шарля Перро и затем смастерят куклу из лоскутной ткани.