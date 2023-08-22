Стал известен вопрос, на который ответят москвичи в рамках тестирования системы ДЭГ

Все больше москвичей предпочитают электронное голосование традиционным бумажным бюллетеням. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители столицы в ходе тестовой проверки системы электронного голосования ответят на вопрос о Дне города. Москвичи будут решать, какие мероприятия они хотели бы выбрать на праздник. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На тестовое голосование выносят важные для развития Москвы вопросы. В этом году участники ответят, какие мероприятия для жителей они выбрали бы на День города. Жителям всех районов зададут один и тот же вопрос. Москвичи также смогут принять участие в тестовом голосовании на избирательных участках», – говорится в сообщении.

Тестовое голосование пройдет в пятницу, 25 августа с 8:00 до 14:00. Принять участие в опросе можно будет на сайте mos.ru. Ссылка появится в день голосования на специальной странице, посвященной тестовому голосованию.

«Это традиционная процедура, в ходе которой жители столицы могут ознакомиться с нововведениями в процессе голосования, а организаторы – убедиться в корректной работе всех систем», – говорится на сайте мэра Москвы.

Вопрос для тестового голосования был утвержден 21 августа на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами. В ходе заседания руководитель штаба Вадим Ковалев озвучил вопрос и варианты ответов на него.

«Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города? Варианты ответов: бесплатная городская парковка, пешеходная зона на одной из улиц в границе Бульварного кольца, бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города и бесплатное посещение городских музеев», – сообщил Ковалев.

Ранее начальник территориального управления и развития смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко объяснил, для чего необходимо провести тестового голосование. По его словам, тест помогает проверить, как совместно работают элементы системы, сотрудники комиссий и различные технические службы. Кроме того, Артем Костырко рассказал, что избирателей в этом году ждет нововведение. К традиционным урнам для бумажных бюллетеней на избирательном участке добавятся терминалы электронного голосования.

«В этом году добавляем еще один элемент - это терминалы электронного голосования на участках. Собственно, можно будет посмотреть в режиме офлайн, как работает электронное голосование, то есть прийти с паспортом на участок и проголосовать электронно. Параллельно с этим будет вестись дистанционное электронное голосование», - отметил Костырко.

Напомним, выборы нового мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. На сентябрьских выборах за кресло столичного градоначальника будут бороться пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин, претендент от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, представитель ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, старший внук известного коммуниста и лидера КПРФ Леонид Зюганов, а также депутат Госдумы Дмитрий Гусев (от партии «Справедливая Россия – За правду»).