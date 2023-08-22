В «Зарядье» на Московском урбанфоруме обсудят тактики развития городских агломераций

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице продолжается Московский урбанистический форум (МУФ). Одной из его площадок стал парк «Зарядье». Здесь в рамках деловой программы 24 августа в зале «Перспектива» состоится сессия «Точки роста. Тактики развития городских агломераций». Участники соберутся для обсуждения подходов к управлению такими территориями и способов их развития. Благодаря расширению агломераций постепенно исчезают административные границы. На первое место выходят бесшовные связи, экономическая плотность и динамика. На сессии эксперты поговорят на такие темы, как надтерриториальное взаимодействие, успешные примеры проектов и вызовы, стоящие перед городами мира сегодня (подробнее).

Среди почетных экспертов дискуссии Сергей Костин, заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы. В своем выступлении он объяснит, какую роль играют транспортные системы в развитии агломераций. Кроме того, назовет возможные варианты решения проблем в этой сфере городской жизни.

Напомним, ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отмечала последовательную работу города над созданием и развитием транспортной системы агломерации. Ее важной составляющей стали Московские центральные диаметры (МЦД). После их запуска заметно улучшается транспортная доступность тысяч людей в пределах города и области. В частности, за первый день работы МЦД-3 пассажиры совершили 350 тысяч поездок.