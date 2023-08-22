Дезинсектора приговорили к 5 годам колонии после отравлении арбузом в Москве Фото: "КП" Архив

Суд приговорил к пяти годам колонии 41-летнего жителя Московской области Антона Котова. Дезинсектора признали виновным выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц и получение тяжкого вреда здоровью. Речь идет о деле об отравлении семьи арбузами из супермаркета, напомнили в прокуратуре Москвы.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

Следствие выяснило, что 6 сентября 2021 года Антон Котов обрабатывал помещения продовольственного магазина на улице Совхозной. В работе он применял инсектицидное средство «Цигатрин». Желая снизить объем своей работы он не проинформировал заказчика о мерах предосторожности и обработал торговый зал, не убрав из него пищевые продукты.

7 сентября 2021 года женщина купила арбуз в этом магазине. Его ели она, ее мать и дочь-подросток. Через сутки всех женщин госпитализировали с симптомами химического отравления. Пожилая женщина и девочка скончались.