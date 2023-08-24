В ТиНАО 65 подъездных дорог были приведены в порядок за 5 лет

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Плохих дорог в стране быть не должно. Так вкратце можно пересказать задачу наших властей по реконструкции дорожного полотна. И если в каких-то регионах к ремонту магистралей приступают только сейчас, в Троицком и Новомосковском округе Москвы работы ведутся с 2018 года.

За это время 65 подъездных дорог к школам, детсадам, больницам, дачным поселкам, СНТ и т.д. были построены или реконструированы. Сейчас все они переданы в собственность муниципалитетов. Безвозмездно, разумеется.

- Всего длина переданного дорожного полотна – более 10 километров, - говорит заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. – Кроме того, мы реконструировали проезды, обочины, тротуары, отстойно-разворотные площадки и съезды общей площадью 239 тысяч кв. метров.

Отметим, что, по словам Ефимова, в округе строятся не только крупные автотрассы, из которых складывается общая транспортная сеть, но и небольшие участки дорог для удобного подъезда к различным городским объектам.

Особое внимание благоустройству прилегающих территорий. Сейчас работы ведутся комплексно. Нельзя просто положить асфальт на проезжую часть и не облагородить пешеходную. Специалисты установили ограждения, бордюры, сделали открытые автостоянки. Были разбиты газоны, высажены деревья и кустарники.

- Восемь дорог было создано и отремонтировано в городском округе Троицк. Протяженность новых объектов составила 1,4 километра, площадь реконструированных – 73,3 тысячи квадратных метров, – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - В поселении Сосенском построено 4,3 километра и реконструировано почти 100 тысяч квадратных метров дорог. В поселении Московский проложено 2,8 километра дорог, а реконструировано 41,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, новыми стали подъездные пути к подстанции скорой медицинской помощи в Троицке протяженностью 173 метра и к пожарному депо в поселении Михайлово-Ярцевское протяженностью 314 метров. В Сосенском навели красоту у подъезда к локальному очистному сооружению № 2 в районе станции метро «Прокшино». А Первомайском сделали удобные съезды к улице Зеленая. В деревне Милорадово тоже теперь есть новая дорога.

Всего за более 10 лет в столице построено более 1200 км дорог. Это увеличило улично-дорожную сеть на 20%. Если говорить о Новой Москве, то как сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, «благодаря интенсивному дорожному строительству в Новой Москве плотность автомобильных дорог в ТиНАО увеличилась почти на 50 процентов». Здесь создано около 180 новых маршрутов городского наземного транспорта.