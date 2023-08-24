Подросток из Москвы купил пистолет на маркеплейсе и выстрелил в лицо другу

В Москве подросток по неосторожности выстрелил в лицо сверстнику Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве подросток купил пневматический пистолет на маркеплейсе и выстрелил из него в лицо другу, сообщает РЕН ТВ.

В ГУ МВД России по Москве рассказали KP.RU, что инцидент произошел на юго-западе столицы — на улице Академика Варги. По данным ведомства, один из юношей по неосторожности выстрелил в лицо другому подростку. Информация о состоянии пострадавшего не раскрывается.

В настоящий момент по факту случившегося полиция проводит проверку. Правоохранители не уточняют, откуда несовершеннолетний взял оружие. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Одинцово неадекватный мужчина оскорблял подростков. Хулиган подходил к детям на площадке и грубо разговаривал с ними, используя нецензурные слова. По факту случившегося организовали проверку. Нарушителя поймали, с ним проведут профилактическую беседу.