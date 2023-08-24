Багреева: Бюджет Москвы учитывает интересы жителей и бизнеса

Фото: Мария Багреева на сессии "Мастер-план будущего. Гибкость изменений" МУФ-2023 / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева рассказала о принципах формирования бюджета города. В частности, главный финансовый документ Москвы прежде всего учитывает интересы жителей и бизнеса.

«Более 50 процентов программных расходов Москвы – социальные, - заявила Багреева на сессии «Мастер-план будущего. Гибкость изменений» Московского урбанистического форума – 2023. - Еще около 38 процентов приходится на расходы, связанные с развитием городской инфраструктуры: транспортной, жилищной, в том числе в рамках Программы реновации, социальной и другой».

По ее словам, важным при планировании транспортной инфраструктуры, социалки, общественных пространств являются не столько актуальные на сегодня нужды, сколько опережающее развитие города. При этом город закрепил в законе социальные стандарты, например, по количеству дополнительных мест в детсадах, школах и поликлиниках при строительстве жилья. Девелоперы обязаны оформить с городом договоры, в которых подтверждают свои намерения самим построить детсады, школы и поликлиники или перечислить в столичный бюджет компенсацию. Эта сумма затем будет вложена городом в создание нужной жителям инфраструктуры по Адресной инвестиционной программе (АИП).

Как уточнила Багреева, интересы горожан учитывает и программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Она позволяет грамотно распределить рабочие места по разным районам столицы. При этом инвесторам полагаются льготы по плате за изменение вида разрешенного использования земли для строительства жилья. Но нужно выполнить обязательное условие - дополнительно вложиться в создание новых рабочих мест в «спальных» районах. Например, возвести образовательный или спортивный комплекс, промышленное сооружение, торгово-развлекательный центр, гостиницу или другие полезные для города здания.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о вложении 95 процентов программных бюджетных расходов Москвы в достижение целей устойчивого развития. В 2023 году примерно 3,6 триллиона рублей потратят на экономическое развитие, повышение качества жизни горожан и улучшение экологии.