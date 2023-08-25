Пять человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы

В Москве несколько человек попали в больницу после посещения кафе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве пять человек отравились шаурмой и курами гриль после посещения кафе на ул. Софьи Ковалевской. Людей с кишечной инфекцией госпитализировали в стационар, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

По факту случившегося Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Специалисты выявили грубейшие требования санитарного законодательства. Так, в кафе «Бистро-24» используют сырье неизвестного производителя, еду готовят при отсутствии необходимых условий (некоторые продукты хранятся не в холодильнике, в кафе есть всего одна мойка и тп). Персонал заведения не проходил медосмотр.

Роспотребнадзор временно закрыл кафе, помещение опечатано. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что во Владимире более 100 человек отравились шаурмой, среди пострадавших – 23 ребенка. Около половины заболевших находятся в медицинском учреждении.