Зоолог Синькова призвала не кормить залетевшую в квартиру летучую мышь Фото: Shutterstock

Молодые и неопытные летучие мыши могут случайно залететь на балкон или в окно. Чтобы этого не допустить, можно поставить москитные сетки. Однако если нежданный гость уже в квартире, действовать нужно осторожно, рассказала зоолог, волонтер центра реабилитации рукокрылых Московского зоопарка Мария Синькова Москве 24. Важно не кормить летучих мышей, отметила она.

Мария Синькова объяснила, что летучие мыши попадают в столичные квартиры в основном, потому что материнские колонии в период размножения селятся в безопасные места — например, на чердаки.

— Люди часто боятся летучих мышей, вокруг них витает огромное количество мифов. Однако виды, которые обитают в средней полосе РФ, не переносят СOVID-19 и другие опасные заболевания. Максимум, что может сделать мышь, – случайно врезаться в человека, — поделилась зоолог.

Если летучая мышь залетела в дом, не стоит паниковать. Необходимо изолировать помещение, куда попала гостья, и убрать оттуда домашних животных. Нельзя сбивать летучую мышь тряпками, швабрами на пол или хватать на лету. Нужно подождать, пока она сама сядет, например на стену. После этого ее стоит быстро накрыть коробкой, а затем ее закрыть. Предварительно в ящике нужно сделать отверстие для вентиляции, а внутрь положить тряпочку.

Затем идеальным решением станет звонок зооволонтерам, которые подскажут, можно ли выпустить животное на волю или лучше отправить его в центр реабилитации.

Если по какой-то причине нет возможности сразу отдать или отпустить животное и оно какое-то время находится дома, то нельзя кормить его – летучая мышь не переварит почти все, что может предложить человек. Эксперт отметила, что рукокрылые могут обходиться какое-то количество времени без пищи.