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НовостиОбщество28 августа 2023 5:50

Тишковец: метеорологическое лето в Москве продлится до середины сентября

Москвичей ждет 20-градусное тепло
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Москвичей порадует молодое бабье лето

Москвичей порадует молодое бабье лето

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве еще две недели ожидается метеорологическое лето: предварительно, сентябрь будет на пару градусов выше климатический нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца».

« Осень начнет вступать в свои права лишь к середине сентября», - отметил синоптик.

По его словам, в столице практически всю первую декаду сентября продержится на уровне плюс 20 градусов. Этот период будет совпадать с молодым бабьим летом. Лишь во второй половине сентября в городе начнет холодать. Также оэижается небольшой дефицит осадков.

Тишковец напомнил: метеорологическое лето — переход среднесуточной температуры через 15 градусов тепла и выше.

Ранее KP.RU писал, что глава Гидрометцентра Вильфанд пообещал москвичам теплую погоду в начале осени. В первые числа сентября потеплеет до плюс 26 градусов. Однако ночи останутся прохладными – около 10 градусов.