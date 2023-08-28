Поставки московских предприятий по выпуску продуктов питания выросли на семь процентов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об увеличении поставок продукции столичными производителями продовольствия. С января по июнь этого года рост составил 7,1 процента по сравнению с теми же месяцами 2022-го.

«Общий объем продуктов питания, который отгрузили московские производители за первые шесть месяцев этого года, составил 291,8 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - При этом производство пищевой продукции за тот же период увеличилось на 21,5 процента».

По его словам, такой рост подтверждает возможности городских компаний осваивать новые рынки для сбыта своих товаров. Это может привести к дальнейшему увеличению поставок.

Напомним, в московском пищепроме сейчас насчитывается свыше 250 производственных площадок. На них работают более 60 тысяч человек. Компании продолжают заполнять на отечественном рынке пустоты, образовавшиеся после ухода из России зарубежных брендов. Столичные производители увеличивают поставки как в самой Москве и регионах, так в другие страны. При этом компаниям по выпуску продуктов питания доступны меры системной поддержки города. Налоговыми льготами пользуются 24 предприятия со статусом промышленного комплекса. В рамках антикризисной помощи промышленникам также полагаются льготные кредиты, гранты на создание импортозамещающей продукции. Кроме того, можно оформить аренду городской земли по льготной стоимости в один рубль в год, если построить производство при реализации масштабных инвестиционных проектов.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в столице производятся мясные и рыбные деликатесы, сладости и много разных видов продукции. «Столичные предприятия планомерно наращивают объемы производства, - пояснил глава ведомства. - С января по июнь 2023 года в городе увеличилось производство мясной продукции на 44 процента».

По его словам, также в Москве стали больше выпускать рыбных изделий и морепродуктов – на 21,8 процента, кондитерских товаров – на 10,7 процента.