Овчинский: Центр «Моспром» организует презентацию товаров московских промышленников в Латинской Америке

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Аргентина, Перу, Мексика, Чили и Венесуэла очень ждут московские товары на своих рынках. В свою очередь столичные производители видят в Латинской Америке перспективы для развития международного сотрудничества. Подробностями поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«С целью укрепления экономических отношений между странами Центр «Моспром» организует онлайн-бизнес-миссию, - отметил глава ведомства. - В рамках мероприятия с 11 по 22 сентября пройдут более 60 B2B-переговоров».

По его словам, презентацию своей продукции проведут семь предприятий города. Среди них, например, компания «Моситлаб», разрабатывающая цифровые решения в производственных процессах. Партнеры из Латинской Америки как раз приступили к внедрению цифровых сервисов в обычную жизнь. Столичное предприятие покажет им такие новинки, как инновационное устройство оптического контроля качества продукции, прибор для восполнения энергии аккумуляторных батарей электротранспорта и аппарат для автоматизированной выдачи ключей.

Как пояснил генеральный директор компании Ян Анисов, ее разработчики создали немало инноваций в части цифровизации.

«Совокупный эффект от внедрения наших технологий оценивается в повышении чистой прибыли более чем на 20 процентов в год», - уточнил представитель предприятия.

По его словам, интерес в расширении сотрудничества взаимный, поскольку страны Латинской Америки являются регионом с высоким уровнем привлечения инвестиций и благоприятным климатом для настройки международных деловых контактов.

В числе тех, кто считает перспективным данное направление, и московское предприятие «БУЛАТ». Производитель готов поставлять в Латинскую Америку свои изделия - СХД, серверы, коммутаторы, маршрутизаторы. Такая высокотехнологичная техника для построения телеком- и ИТ-систем в регионе будет весьма востребована, убеждены в компании. Связи с крупными заказчиками из вышеперечисленных стран предприятие планирует налаживать при поддержке АНО «Моспром» и Торгово-промышленной палаты России.