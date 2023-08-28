Еще трех человек задержали по делу об отравлении 35 человек шаурмой в Москве

35 человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы Фото: Александр РОГОЗА

Еще трех человек задержали по делу об отравлении 35 человек шаурмой в бистро на севере Москвы. Среди них – гендиректор фирмы-поставщика, его заместитель и закупщик мяса и лаваша, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, директор организации и его заместитель создали условия для производства некачественной продукции, не маркировали ее, не наносили на упаковки сроки годности, а также осуществляли поставку товара без накладных и ветеринарных свидетельств. Таким образом, они оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

Кроме того, в кафе без официального оформления трудовой деятельности работал мужчина: он закупал продукцию и привозил ее в бисто. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения.

Напомним, в Москве 35 человек отравились шаурмой и курицей гриль в кафе. При этом 28 из них госпитализировали в стационар. По факту ЧП возбудили уголовное дело. Ранее двух фигурантов арестовали.