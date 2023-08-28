Шереметьевские таможенники нашли у пассажира швейцарские часы за 4,5 млн рублей

Мужчина попытался пройти через «зеленый» коридор с незадекларированными украшениями Фото: Федеральная таможенная служба РФ

В Шереметьево таможенники обнаружили у пассажира, прибывшего из Стамбула, незадекларированные швейцарские часы за 4,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ФТС.

Мужчина прибыл в аэропорт и направился к «зеленому» коридору. При досмотре в его чемодане нашли фирменную упаковку от элитных наручных часов марки Audemars Piguet и документы на них. Нарушитель добровольно снял с руки дорогостоящий аксессуар и рассказал, что купил изделие в Лондоне за 42 тысячи фунтов. Пассажир уточнил, что не знал о необходимости декларации украшения.

Эксперты установили, что корпус часов выполнен из золота 750 пробы и керамики, а стрелки – из розового золота. С лицевой и обратной стороны изделие покрыто сапфировым стеклом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что американец попытался пронести 100 тыс. долларов через таможню во Внуково. Мужчина поленился заполнить декларацию – теперь ему грозит уголовное дело.