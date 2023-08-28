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НовостиПроисшествия28 августа 2023 13:03

Пожар произошел на территории ВДНХ в Москве

Горит кровля административного здания на площади 10 «квадратов»
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте ЧП работают пожарные

На месте ЧП работают пожарные

Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве 28 августа на территории парка ВДНХ произошел пожар: загорелась кровля административного здания. В настоящий момент площадь возгорания составляет 10 квадратных метров, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, специалистам удалось быстро локализовать пламя. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Информация о пострадавших не поступала. На месте продолжают работать огнеборцы.

В ГУ МЧС России по Москве рассказали KP.RU: сообщение о возгорании на проспекте Мира, дом 119, строение 164 поступило в 15:43. Горело четырехэтажно здание. До прибытия пожарных из павильона вывели около 200 человек. Всего через десять минут пламя локализовали, а еще через десять минут – потушили.

Ранее KP.RU писал, что утром 28 августа пожар вспыхнул в многоэтажке в подмосковном Красногорске. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 30 человек, в том числе пять детей. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров, пожар потушили. Никто не пострадал. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.