Овчинский: Московская компания по выпуску медицинской мебели приступила к производству товаров для офиса

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Санкции стали для многих отечественных компаний толчком к дальнейшему развитию. Московские промышленные предприятия осваивают сегменты рынка, опустевшие после ухода зарубежных конкурентов. При этом производители расширяют свой ассортимент. Среди них - предприятие «Медицинофф», выпускающее медицинскую, лабораторную и корпусную мебель. Подробностями поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Компания открыла новое направление – производство столов, стульев, шкафов и других предметов интерьера для коммерческих пространств, - отметил глава ведомства. - Сейчас мощности предприятия позволяют ежемесячно изготавливать до 4,5 тысячи единиц продукции».

Разработкой каждой модели специалисты мебельной компании занимаются в созданном в ней же исследовательском центре. В планах - выпуск изделий для дома. Как пояснила руководитель компании Зейнаб Аль-Сальфа, благодаря своим станкам и применению уникальных технологий предприятие изготавливает товары максимально высокого качества и функциональности. Это также позволяет соблюдать намеченные сроки.

«Будучи экспертами в медицинской сфере, мы хотим применить наш опыт и навыки к производству интерьерной мебели», - добавила представитель производителя.

Напомним, при поддержке города столичные промышленники расширяют свой ассортимент. Например, «Медицинофф» в 2022 году получил столичную субсидию на 8,9 миллиона рублей. Эта сумма потребовалась на возмещение части затрат по лизингу на закупку оборудования. В частности, на предприятии появились новые установки, позволяющие в два раза нарастить мощности площадки.

Сегодня в Москве продолжает активно развиваться производство. К уже действующим почти 4000 промышленных площадок с более чем 720 тысячами работников постоянно добавляются новые. В год запускается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они обеспечивают москвичей всем необходимым - одеждой, обувью, косметикой, мебелью, предметами декора, лекарствами, медицинским оборудованием, сложной техникой и другой продукцией. При этом предприятия активно внедряют инновации.