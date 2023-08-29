В Москве более 70% трамвайных путей отделены от проезжей части

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

В Москве уже 8 трамвайных маршрутов, которые на 100% физически обособлены от движения авто, сообщил телеграмм-канал Дептранс Москвы. Таким образом число аварий с участием трамваев сводится к минимуму, уменьшается количество задержек трамваев (на обособленных участках авто не заезжают на пути и не мешают движению), а также повышается скорость трамваев на выделенных участках.

«Только за последний год мы физически обособили трамвай почти на 20 улицах Москвы. Сегодня уже более 70% всех путей в городе физически отделены от автомобильных дорог. Наша цель — увеличить долю до 80%, это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина по повышению привлекательности, безопасности и надежности трамвая», — отметил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Добавим, что остановки трамваев также становятся более удобными и безопасными — уже более 370 остановок по всему городу оборудованы приподнятыми платформами. Достаточно сделать всего один шаг — и вы уже в трамвае.

Сегодня Москва – европейский лидер по темпам обновления трамваев. С 2017 года в столицу поступили более 500 полностью низкопольных трамваев нового поколения, парк обновлен на 95%. В ближайшие 2-3 года обновление парка трамваев будет завершено. В столице действуют 35 трамвайных маршрутов.