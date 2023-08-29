Овчинский: Для участников проекта «Открой#Моспром» открывается шестой сезон экскурсий

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский объявил о начале нового сезона проекта «Открой#Моспром». С 4 по 25 сентября для москвичей и туристов будут доступны более 30 фабрик и заводов города. Зарегистрироваться можно уже сейчас на сайте проекта.

«Планируем в течение трех недель провести свыше 150 экскурсий и 50 мастер-классов, - отметил глава ведомства. - В этот раз список предприятий-участников пополнили еще два завода - по выпуску протезов и ортопедической продукции».

По его словам, проект также отметит начало учебного года серией экскурсий для школьников и студентов.

«Они смогут ближе познакомиться с производителями медизделий, сейфов, оборудования для вагонов поездов дальнего следования и многого другого», – уточнил Овчинский.

Среди открытых для гостей площадок - Центр аддитивных технологий с печатью на 3D-принтере деталей авиадвигателей, вертолетов и гоночных болидов. В списке также завод по переработке электроники, производства протезов и ортезов, лифтов, вентиляционных изделий, компании легкпрома по выпуску обуви, одежды и аксессуаров. А любители сладостей смогут посетить заводы, производящие напитки, конфеты и мороженое.

Есть в проекте и онлайн-экскурсии. Например, по цехам завода «МонАрх», на котором демонстрируют процесс сборки готовой квартиры. Или по предприятию ЛГМ-разработчику перспективных моделей насосного оборудования, отраслевому кластеру легпрома «Кунцево», другим заводам. Все эти видео-прогулки можно посмотреть на сайте и в соцсетях проекта.

Напомним, отметивший свое пятилетие «Открой#Моспром» организовал за это время уже свыше двух тысяч экскурсий по предприятиям города и более 500 мастер-классов.

В июне 2023 года проект занял первое место в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен». На сегодня у проекта уже семь наград.