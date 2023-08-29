СК начал проверку после исчезновения 16-летней фигуристки Горбачевой в Москве

В Москве ищут фигуристку Адину Горбачеву Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный комитет организовал проверку после загадочного исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачевой в Москве. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе СКР.

«Ее ищем, пока данных больше нет», - сказали в ведомстве.

Напомним, во вторник, 29 августа, стало известно о пропаже юной фигуристки в Москве. По словам матери спортсменки, в последний раз ее дочь видели в одном из столичных парков. Судя по камерам видеонаблюдения, девушка действительно зашла в парк, однако потом не вышла из него. Обстоятельства случившегося выясняются. Фигуристку ищут, к поискам привлекли кинолога с собакой.

В ГСУ СК России по Москве добавили: в настоящий момент о местонахождении девушки ничего неизвестно. 28 августа фигуристка вышла с катка и не вернулась домой. Всех, кто видел девушку, просят сообщать об этом в СК.