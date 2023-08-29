Княжевская: Для новоселов реновации в Черёмушках построят дом площадью 25 тысяч квадратных метров

Фото предоставлено пресс-службой Фонда реновации

В разных районах Москвы продолжается реновация кварталов пятиэтажек. Для переселенцев строят современные комфортные дома. Один из них появится на юго-западе столицы. Подробнее об этом рассказала председателя Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Площадка под строительство находится Черёмушках на Профсоюзной улице, земельный участок 32/1. Это место площадью около 0,5 гектара не занято никакими сооружениями. Отсюда пешком можно добраться до станции метро «Новые Черёмушки». Мэр Москвы Сергей Собянин ранее одобрил проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки этого участка.

«Территория полностью освобождена от капитальных строений, - уточнила Княжевская. - Реализация программы улучшит не только условия жизни будущих владельцев квартир, но и положительно повлияет на развитие инфраструктуры района Черёмушки».

В документах к проекту утверждена площадь будущей застройки. Она не должна превышать 25 тысяч квадратных метров. При этом высота здания должна быть максимально 95 метров.

Напомним, программа реновации жилья в Москве была подписана мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В ней участвуют 5175 домов, в которых располагается более 350 тысяч квартир. Их общая площадь - 16,4 миллиона квадратных метров. Всего здесь проживает почти 1 миллион москвичей. Первые новоселы переехали по реновации в феврале 2018 года. На сегодня по программе ключи от новых квартир получили около 20 тысяч человек.