Появилось видео с фигуристкой Алиной Горбачевой перед ее исчезновением в Москве

Поиски юной спортсменки продолжаются Фото: прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала видео с 16-летней фигуристкой Аленой Горбачевой перед ее исчезновением. На кадрах видно, как девушка одна идет по пешеходному переходу с рюкзаком.

По предварительной информации, спортсменка пропала в понедельник, 28 августа. Известно, что она вышла с катка, а затем не вернулась домой. В настоящий момент о местонахождении фигуристки ничего неизвестно. Правоохранители ищут девушку.

Ранее KP.RU писал, что по факту исчезновения Алины Горбачевой организовали доследственную проверку. Ход и результаты процессуальной проверки контролирует столичная прокуратура. По словам матери спортсменки, ее дочь зашла в один из столичных парков и перестала выходить на связь. Вещи пропавшей фигуристки нашли на Покровской набережной в Москве.