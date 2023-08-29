«Грустная и вежливая: После исчезновения фигуристка Алина Горбачева попала на видео

Спортсменка жива Фото: прокуратура Москвы

Пропавшая 16-летняя фигуристка Алена Горбачева попала на камеры видеонаблюдения днем 29 августа. Около 13:00 девушка заходила в кафе на Волоколамском шоссе, сообщили в телеграм-канале прокуратуры. Судя по кадрам, с девушкой все хорошо, она жива и невредима.

«С 11 до 13 была 2 раза. Грустная, вежливая, взяла 2 упаковки сухариков и кофе», - рассказали корреспонденту KP.RU в кафе.

Точное местонахождение спортсменки пока не установлено.

Ранее KP.RU писал, что вечером 28 августа 16-летняя фигуристка Алена Горбачева пропала в Москве. Об этом сообщила мать девочки. Спортсменка вышла с катка, направилась в парк, а потом не вернулась домой. На поиски юной фигуристки отправились добровольцы и сотрудники оперативных служб.