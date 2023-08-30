В День города в парках Москвы можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В День города в парках Москвы можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Вопрос о том, какими мероприятиями поздравить горожан с Днем Москвы, задавали во время проверки системы электронного голосования. Свой выбор сделали почти 430 тыс. человек. Больше всего голосов отдали за бесплатные аттракционы в честь праздника.

— Пожелание, конечно, выполним. На два дня — 9 и 10 сентября — в парках столицы аттракционы станут бесплатными, — сообщил Сергей Собянин.

Ранее KP.RU писал, что москвичи выбрали любимые места в городе для летних прогулок. Самым красивым фонтаном признали «Дружбу народов», а лучшим местом отдыха возле воды признали открытый бассейн в «Лужниках». С детьми же гулять лучше всего на ВДНХ — где находится площадка «Космос».