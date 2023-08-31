Дептранс Москвы представил дизайн поезда метро 2024 года

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитене

В телеграмм-канале «Дептранс Москвы» показали дизайн нового поезда метро 2024 года. Оформление салона состава пассажиры смогут выбрать сами. Для этого необходимо до 10 сентября проголосовать за одно из трех цветовых решений на выставке «Станция Манеж», которая проходит в Гостином Дворе.

«Совместно с российским производителем мы работаем над созданием новой серии составов. Для поезда разработали новый дизайн маски и салона, а цветовую схему интерьера выбирают сами москвичи в рамках Московского урбанистического форума, — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — Кроме того, новый состав будет обладать улучшенными техническими характеристиками — поездки станут еще комфортнее. Мы продолжаем обновление парка поездов столичного метро по поручению мэра Москвы Сергея Собянина».

Обновленные составы «Москва-2020» могут выйти на линии в следующем году. Они будут современнее и технологичнее нынешних. В каждом вагоне планируется установить новые зарядные устройства, усовершенствовать пульт машиниста, а головные вагоны сделать более удобными для входа и выхода маломобильных граждан.

В новом поезде сохранена силуэтная арка — линия, перешедшая в дизайн подвижного состава Московского метрополитена из оформления электропоезда «Иволга». Узнаваемый элемент подчеркивает силуэт поезда в тоннеле и напоминает архитектурную арку.

Блок-фары интегрированы в вертикальные стойки поезда и являются продолжением световой арки. Применение специально разработанных световых модулей позволило сделать эти элементы геометрически совершенными.

Разработчики нового оформления также использовали современные приемы, пришедшие в городской транспорт из автомобильного дизайна. Это позволило создать более четкий графический образ за счет отражений света и перепадов формы.