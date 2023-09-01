Росавиация: 14 самолетов отправили на запасные аэродромы утром 1 сентября

Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу утром, 1 сентября, аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский в целях безопасности ограничивали полеты. Из-за этого на запасные аэропорты отправили 14 воздушных судов. В настоящий момент столичные авиагавани работают штатно, сообщили в официальном телеграм-канала Росавиации.

«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолетов. Пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения», - уточнили в ведомстве.

В Росавиации добавили, что на время ограничений наземные службы аэропортов и диспетчеры работали над тем, чтобы обезопасить пассажиров.

Напомним, ранним утром 1 сентября средствами ПВО рядом с Люберцами пресекли попытку пролета беспилотника к Москве. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил военных за слаженную работу. В этот момент в столичных аэропортах действовали временные ограничения на полеты.