Сергунина: На площадке МУФ в «Лужниках» состоится концерт ко Дню города

Фото предоставлено пресс-службой АО «Лужники»

В этом году День города будут отмечать в столице 9 и 10 сентября. По этому случаю на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках» в субботу, 9 сентября, в 18:00 состоится концерт. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.

«Олимпийский комплекс “Лужники” стал одной из самых масштабных площадок Московского урбанистического форума. Именно здесь состоится концерт ко Дню города. В номерах популярных исполнителей, спортсменов и артистов балета будут отражены история столицы и изменения, которые произошли во всех сферах жизни за последние 12 лет. Приглашаем всех!» — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В программе - Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Александр Ф. Скляр, Олег и Родион Газмановы, ST, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Kvatro и другие известные артисты и коллективы. Затем зрителей ждёт сольный концерт группы «Руки вверх!».

Фото предоставлено пресс-службой АО «Лужники»

В этот вечер арену стадиона превратят в красочную миниатюру столицы. Зрители увидят известные места - бульвары, проспекты, реки и парки. Например, карту с Садовым, Бульварным, Третьим транспортным и Московским центральным кольцами, Московскими центральными диаметрами, дорожными развязками. На Большой спортивной арене представят ВДНХ, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Дом культуры «ГЭС-2», Северный речной вокзал, парк «Зарядье», инновационный кластер «Ломоносов» и многие другие достопримечательности города.

Напомним, МУФ проходит в столице до 10 сентября на четырех крупнейших площадках - в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе. Посетители форума могут узнать о возможностях и трендах в экономике, культуре, бизнесе, экологии, медицине, строительстве, транспорте, построении карьеры, развитии общественных пространств и других направлениях.