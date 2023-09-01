Граната взорвалась в руках у парня в квартире на северо-западе Москвы

Причины и обстоятельства случившегося выясняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в районе Покровское-Стрешнево в квартире произошел взрыв. В результате ЧП пострадал молодой человек: предварительно, в его руках сдетанировало взрывное устройство, сообщил источник KP.RU.

Инцидент произошел в пятницу, 1 сентября. Парень остался жив, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Предположительно, в квартире на северо-западе столицы взорвалась граната. Сотрудники столичной прокуратуры выясняют подробности случившегося. Детали ЧП устанавливаются. Откуда в квартире взялась граната и почему она взорвалась, пока неизвестно

Ранее KP.RU писал, что утром 1 сентября пожар произошел возле горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске. На открытой площадке горел мусор, огонь потушили. Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства случившегося выясняются.