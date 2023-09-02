Собянин: 156 млн поездок совершили по Большой кольцевой линии за полгода

После запуска БКЛ разгрузились линии метро: на Кольцевой — до 23%, на радиальных линиях — до 12% Фото: Иван МАКЕЕВ

По Большой кольцевой линии метро (БКЛ) совершили уже 156 млн поездок за полгода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, запуск БКЛ – историческое событие для столицы. Так, после открытия метрокольца улучшилась транспортная доступность многих районов, а также разгрузились линии метро: Кольцевая на 23%, радиальные линии – до 12%. При этом на некоторых станциях стало свободнее на 19-40% («Калужская», «Савеловская», «Сокольники» и пр.).

Кроме того, после запуска БКЛ городской транспорт стал популярнее – порядка 100 тысяч пассажиров ранее не пользовались столичным метро.

«Уверен, что дальше БКЛ будет пользоваться ещё большей популярностью у москвичей. Ждём, что к 2025 году горожане будут совершать по ней 2,3 млн поездок в рабочие дни», - добавил Собянин.

Ранее KP.RU писал, что 17 августа Владимир Путин и Сергей Собянин открыли движение по МЦД-3. Маршрут наземного метро протянулся на 85 км – от Зеленограда до Раменского.