Пожар вспыхнул в магазине в Бирюлево Восточном

Площадь возгорания составила 20 кв. метров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в районе Бирюлево Восточное загорелось одноэтажное здание. Пожар оперативно потушили, площадь возгорания составила 20 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России столице.

Сообщение о возгорании на улице Михневской, дом 7, корпус 2, строение 1 поступило в экстренные службы 2 сентября. По информации из открытых источников, по адресу располагаются магазины.

На место ЧП прибыли пожарные. Они установили, что в здании загорелась мебель и личные вещи. Огонь охватил площадь 20 «квадратов». В 16:37 пожар потушили, в результате ЧП никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в подмосковном Волоколамске вспыхнул деревянный дом. К тушению огня привлекли семь человек и две единицы техники. Возгорание потушили через пять часов, информация о пострадавших не поступала.