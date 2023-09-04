Багреева: На площадке МУФ в «Зарядье» проведут лекцию об инвестициях и управлении личными финансами

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева анонсировала проведение открытой лекции «Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать». Она состоится 6 сентября на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в парке «Зарядье».

«В условиях ограниченных возможностей инвестирования люди ищут новые способы грамотного размещения денежных средств для сохранения своих сбережений и получения дополнительного заработка, - отметила Багреева. - Наша лекция будет посвящена инструментам, которые в текущих условиях заставят деньги работать».

По ее словам, желающие смогут «прокачать» свою финансовую грамотность и узнать много полезного для дальнейшего применения в жизни. Лекция уникальна тем, что среди приглашенных спикеров будут только женщины. В частности, известные финансовые консультанты, инвесторы, экономические эксперты и блогеры. Они расскажут об инструментах эффективного планирования личных финансов, классических и необычных возможностях для инвестиций. Слушатели смогут подробнее ознакомиться с информацией об облигациях для населения. На лекции речь пойдёт также об особенностях работы на фондовом рынке и инвестициях в недвижимость. А ещё можно будет узнать о возможностях, которые открывает инвестирование в личный бренд и искусство.

Вход на мероприятие свободный, по регистрации на сайте.

Напомним, двенадцатый год подряд в столице проходит Московский урбанистический форум. В этот раз с 1 августа по 10 сентября гости могут посетить четыре площадки - «Зарядье», «Манеж», Гостиный Двор и «Лужники». В программе - открытые лекции об экономике, искусстве, моде и городских проектах, показы кино и выступления артистов, танцевальные мастер-классы и спортивные соревнования. Подробнее о событиях МУФ и расписании - на сайте.