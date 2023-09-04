Московская компания по выпуску полезного шоколада нарастила производство почти на 40 процентов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Пищевую промышленность Москвы сейчас представляют более 250 компаний, выпускающих самые разнообразные продукты питания, в том числе для поклонников здорового образа жизни. Среди таких производителей - московское предприятие «Полезный шоколад». Подробнее об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«За семь месяцев 2023 года компания увеличила выпуск шоколада и сладостей с полезным составом почти на 40 процентов год к году, - отметил глава ведомства. - За счет роста ассортимента и рынка сбыта, модернизации оборудования ей удалось изготовить около 920 тысяч единиц продукции».

По его словам, в прошлом году производитель поставил на рынок более 1,1 миллиона изделий. В планах на этот год – выпуск свыше 1,8 миллиона. Сегодня у покупателей большой выбор продукции компании под брендом bob. Это более 100 видов натуральных сладостей - шоколада, батончиков, пасты и халвы. В них нет консервантов, химических добавок, молока, белого рафинированного сахара, заменителей какао и пальмового масла. Как пояснил генеральный директор компании Сергей Разин, в приоритете десерты по авторским рецептам и только с честным и полезным составом.

«С каждым годом придерживающихся принципов здорового питания становится все больше, - добавил представитель компании. - Поэтому мы продолжим активно развиваться в этом направлении для закрытия потребности рынка в таких изделиях».

Напомним, столица сегодня стала площадкой для более чем четырех тысяч промышленных компаний. На них работают свыше 720 тысяч человек. При размещении своих производств в Москве предприятия продолжают активное увеличение продаж продукции, расширяют список своих партнеров и осваивают новые рынки сбыта. Промышленникам города положены более 20 системных мер столичной поддержки, среди которых субсидии и целевые займы. Плюс к этому им доступны разные антикризисные инструменты.