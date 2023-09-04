Вильфанд: День города порадует москвичей солнечной и сухой погодой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 9 и 10 сентября, когда будут праздновать День города, погода установится солнечная и сухая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

Как ранее писал KP.RU, по данным синоптика, со среды в столицу придет похолодание. Теперь же Вильфанд рассказал, какой погода будет на выходных.

В ночь на субботу ожидают всего плюс 5–10 градусов, но днем температура будет повышаться.

— Дневные температуры вполне комфортные – от плюс 16 до плюс 21 градуса после полудня, в Москве преимущественно плюс 17–18 градусов. Такой температурный фон соответствует норме, но, главное, что не может не радовать – в День города погода будет солнечная и без осадков, а днем и вечером вполне симпатичные температуры, — отметил Роман Вильфанд.

Ночь на воскресенье также окажется холодной, зато днем заметно потеплеет: прогнозируется около 20 градусов. При этом в Подмосковье и вовсе воздух местами прогреется до +23 градусов.