Собянин открыл станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро

Вместе с пилотами и стюардессами Сергей Собянин проехал по новому маршруту «Пыхтино» – «Аэропорт Внуково». Фото: Александр Щербак/ТАСС.

Мэр столицы Сергей Собянин в среду, 6 сентября открыл новые станции метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Вместе с пилотами и стюардессами авиакомпаний «Россия» и «Победа» глава города проехал по новому маршруту в вагоне подземки.

Продление Солнцевской линии столичного метро до Внуково стало долгожданным событием. Теперь сотням тысяч людей будет удобнее добираться до работы и дома, и в пути они смогут сэкономить целый час.

Еще одно знаковое событие – открытие первой в России станции метро прямо в здании аэровокзала. Пассажиры смогут добраться до аэропорта Внуково всего за 40 минут. При этом им не нужно будет выходить из метро: станцию полностью интегрировали в аэровокзал. Через подземный переход пассажиры будут попадать в Терминал А, а также в подземный терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице.

«Сегодня, чтобы добраться до «Внуково», я думаю, часа 1,5 надо на машине, а сейчас – 40 минут на метро», – заключил Сергей Собянин, проехав по новому маршруту.

Мэр столицы рассказал об основных этапах строительства Солнцевской ветки.

«Мы достроили одну из самых протяженных линий метро – Солнцевскую ветку от «Делового центра» до «Внуково». Для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей. Одни из самых глубоких станций – в районе Парка Победы. Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две – это «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Таким образом, от «Делового центра» до одного из самых крупнейших аэропортов нашей страны – 40 минут. Это уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт», - сообщил столичный градоначальник.

По его словам, в районах, примыкающих к Солнцевской линии метро, проживают около 1,5 миллиона человек.

«Так что это очень трудная, сложная, но очень востребованная линия метро», – отметил мэр.

Сергей Собянин сообщил, что на этой неделе собираются запустить МЦД-4. Новый диаметр также улучшит транспортную доступность для миллионов москвичей.

Строительство участка «Рассказовка» – «Аэропорт Внуково» длиной 4,9 километра стартовало в октябре 2019 года. В итоге длина Солнцевской линии была продлена до 30 километров. По маршруту пассажиров перевозят современные составы серии 81-760 «Ока» с кондиционерами и климатической системой, обеззараживающей воздух. На участке от станции «Пыхтино» до «Аэропорта Внуково» поезда выходят на поверхность, проезжают 460 метров по метромосту над рекой Ликовой и снова ныряют под землю.

Станция «Аэропорт Внуково» стала одной из самых современных в системе столичного метрополитена. При ее оформлении использовали мотивы, посвященные гражданским самолетам конструкторского бюро Туполева. Изображения авиалайнеров разместили на стенах станции. Ожидается, что ежедневно ею будут пользоваться более 22 тысяч пассажиров. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году поток пассажиров вырастет почти в полтора раза – до 31 тысячи человек в день.