Жилой дом в Норильске реконструировали с помощью инновационных материалов московского производителя

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В каждом регионе России и в странах СНГ можно найти различные социально важные и другие сооружения, в которых применяются высокотехнологичные материалы столичного предприятия «НЦК». Их обычно используют, если нужно что-то отремонтировать, укрепить или реконструировать. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, созданные производителем материалы не боятся капризов погоды и внешнего воздействия. Кроме того, они ещё дают возможность уменьшить необходимые ресурсы.

«Компания направила в прошлом году в Норильск системы внешнего армирования для усиления железобетонных плит перекрытий и повышения несущей способности жилого дома, - отметил глава ведомства. - Это помогло провести работы в кратчайшие сроки. Сейчас объект готовится к заселению».

С помощью таких систем можно ремонтировать и усиливать строительные конструкции. Это позволяет справиться с последствиями разрушения бетона и коррозии арматуры. Например, если эксплуатация проходит при продолжительном воздействии природных факторов и агрессивных сред. В такой ситуации на помощь приходят композитные материалы на основе углеродных волокон. С ними усиливаемые конструкции служат дольше. А все необходимые работы проводятся быстрее и дешевле. Ещё одно преимущество выпускаемых компанией систем назвал руководитель Департамента продаж предприятия Евгений Рафаилов. При усилении композитами нагрузка на ремонтируемые конструкции не растет. Кстати, и внешне сооружения сохраняют свой красивый вид.

«Ранее вопросы применения композитных материалов для замены традиционных металлических конструкций в условиях вечной мерзлоты обсуждались в Институте Мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, Якутске», - пояснил представитель производителя.

Стоит отметить, что благодаря присвоенному в 2017 году статусу резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» предприятие может пользоваться существенными льготами. Среди них, к примеру, освобождение на 10 лет от имущественного, транспортного и земельного налогов, снижена до двух процентов ставка налога на прибыль, льготы по аренде земли под строительство предприятия. После возведения такого сооружения инвестор вправе выкупить участок за один процент от кадастровой стоимости.