В Москве подросток попал в реанимацию после падения с качелей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве подросток упал с качелей и попал в реанимацию, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Падение оказалось неудачным и мальчику понадобилась скорая.

Инцидент произошел на севере Москвы, в районе Марфино. 13-летнего мальчика раскачивал на качелях его приятель. В какой-то момент ребенок не удержался и рухнул на землю.

Бригада скорой помощи приняла решение о госпитализации. Сейчас мальчик находится в реанимации, его поддерживают обезболивающими препаратами. Состояние подростка оценили как тяжелое. Предварительно, у мальчика диагностировали травму бедренной кости. В ближайшее время ему предстоит перенести две операции.

Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.

Ранее KP.RU сообщал, что в Мытищах 15-летний подросток разбился насмерть на электромотоцикле. Мальчик одолжил транспортное средство у знакомого, не справился с управлением и врезался в дерево.