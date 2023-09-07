В Москве подросток попал в реанимацию после падения с качелей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Москве подросток упал с качелей и попал в реанимацию, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Падение оказалось неудачным и мальчику понадобилась скорая.
Инцидент произошел на севере Москвы, в районе Марфино. 13-летнего мальчика раскачивал на качелях его приятель. В какой-то момент ребенок не удержался и рухнул на землю.
Бригада скорой помощи приняла решение о госпитализации. Сейчас мальчик находится в реанимации, его поддерживают обезболивающими препаратами. Состояние подростка оценили как тяжелое. Предварительно, у мальчика диагностировали травму бедренной кости. В ближайшее время ему предстоит перенести две операции.
Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.
Ранее KP.RU сообщал, что в Мытищах 15-летний подросток разбился насмерть на электромотоцикле. Мальчик одолжил транспортное средство у знакомого, не справился с управлением и врезался в дерево.