Школа на 1100 мест появится вместо пустыря и складов в Западном Дегунине на севере Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва продолжает возвращать к нормальной жизни заброшки и бывшие промзоны. Ещё один такой участок приведут в порядок на Пяловской улице в районе Западное Дегунино на севере столицы. Его площадь - 2,31 гектара. Недалеко от этого места проходит Северо-Восточная хорда. Реорганизация запланирована в рамках городской программы комплексного развития территорий (КРТ). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с проектом этого решения уже можно ознакомиться на сайте правительства столицы.

«Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 2,65 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Объект расположен между участками бывших промзон «Автомоторная» и «Дегунино-Лихоборы», которые также подлежат редевелопменту».

Известно, что проектом смогут заняться владельцы земли, городской оператор или выбранный на торгах инвестор. Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман, пока участок занят устаревшим складом и пустующим пространством.

«На их месте запланировано строительство современной школы общей площадью 22 тысячи квадратных метров, - пояснил Гаман. - В ней смогут учиться 1,1 тысячи детей».

Напомним, благодаря программе КРТ в столице появляются многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промзон и неэффективно используемой земли строятся современные жилые дома, дороги и важная для горожан инфраструктура. На сегодня в Москве на разных этапах реализации находится 188 проектов КРТ. Их общая площадь - около 2,45 тысячи гектаров.