Мосгоризбирком: Выборы Мэра Москвы начались без сбоев

В Москве начались выборы мэра города. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Москве утром 8 сентября открылись избирательные участки, голосование в столице началось в штатном режиме. Об этом журналистам сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

«Рада всех поздравить со стартом голосования, 30 минут назад (в 8 часов утра – Ред.) распахнули двери все 2 тысячи 202 избирательных участка в Москве. На сию минуту информация о каких-либо нарушениях не поступала, поэтому будем надеяться, что и в ближайшие три дня мы проработаем штатно, организованно, без нарушений», – рассказала Ольга Кириллова.

Руководитель МГИК напомнила, что в Москве избирателям предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления.

«В целом в Москве в выборах принимать участие будут порядка 7 миллионов 600 тысяч избирателей, на территории «новой» Москвы речь идет у нас про 280 тысяч избирателей. Организацией и проведением выборов занимаются 33 тысячи членов избирательных комиссий разного уровня», – отметила Ольга Кириллова.

Выборы мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Проголосовать можно в любой из этих дней. Отдать свой голос можно одним из четырех способов: онлайн, через электронные терминалы, с помощью бумажных бюллетеней на избирательных участках и на дому. Каждый избиратель сам решает, какой из этих вариантов для него наиболее удобен.

За ходом голосования в Москве традиционно следит Общественный штаб по наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли 11680 человек. Все они прошли обучение и готовы к работе в дни выборов. Кроме того, любой желающий сможет самостоятельно следить за онлайн-голосованием и голосованием через терминалы на специальной странице в Интернете – обзервере.

Напомним, за пост главы столицы на выборах борются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).