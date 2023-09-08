В Москве ддос-атаки стали причиной задержки смс

Причиной задержек смс в Москве стали ддос-атаки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Причиной задержки поступления смс-сообщений избирателям, выбравшим на выборах мэра Москвы электронный способ голосования, стали попытки ддос-атаки. Киберзлоумышленники попытались атаковать сервера компании, обеспечивающей доставку сообщений.

«Наши службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой смс для участников электронного голосования», - сообщил совладелец компании ГК «Интермобилити» Даниил Титаренко.

По его словам, на ход голосования инцидент никак не повлиял.

«Избиратели получат смс, просто с небольшой задержкой, и смогут проголосовать. В настоящее время делаем все возможное, чтобы восстановить корректную работу системы», - уточнил Титаренко.

Москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. Выборы мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Проголосовать можно в любой из этих дней.

Утром 8 сентября в столице открылись 2202 избирательных участка, на них работают более 33 тысяч членов избирательных комиссий разного уровня. Ранее руководитель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что в выборах в Москве будут принимать участие около 7 миллионов 600 тысяч избирателей. На территории Новой Москвы в голосовании будут участвовать 280 тысяч человек.

Отдать свой голос на выборах можно одним из четырех способов: онлайн, через электронные терминалы, с помощью бумажных бюллетеней на избирательных участках и на дому. Каждый избиратель сам решает, какой из этих вариантов для него наиболее удобен.

За ходом голосования в Москве традиционно следит Общественный штаб по наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли 11680 человек. Все они прошли обучение и готовы к работе. Кроме того, любой желающий сможет самостоятельно следить за онлайн-голосованием и голосованием через терминалы на специальной странице в Интернете – обзервере.

Напомним, за пост главы столицы на выборах борются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).