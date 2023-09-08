Дизайн модуля умного электросчетчика создан в столичной лаборатории

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Промышленный дизайн в России набирает обороты. Для столицы его развитие является одним из приоритетов. Отрасль двигают вперед как сами предприятия, так и дизайнерские компании города. Их проекты находят применение в разных регионах страны. Подробнее об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В частности, московская лаборатория промышленного дизайна, инжиниринга и изобретений MNTlab разработала дизайн-проект модуля интеллектуального счетчика для отечественного производителя», – отметил глава ведомства.

Умный электросчетчик с таким модулем отображения информации обладает высокой эргономичностью. Разработчикам удалось придумать дизайн, удобный для пользователя любого возраста. Графический жидкокристаллический дисплей модели «МИРТ-835» умеет подстраиваться под конкретного потребителя при отображении информации. Например, меняет размер шрифтов и цифровых значений, иконок состояний и уведомлений. Как пояснил генеральный директор и основатель лаборатории промышленного дизайна Михаил Крапивной, в сегодняшних реалиях отечественная микроэлектроника нацелена на развитие российских технологий и локализацию производства. Положительным примером импортозамещения является созданный умный электросчетчик. Заказавшая его дизайн у московской лаборатории компания ООО «Миртек» из Ставрополя намерена запустить серийное производство модуля отображения данных.

Напомним, благоприятный деловой климат в Москве обеспечивает развитие не только крупных, но и малых и средних компаний. При создании своих производств в столице инвесторы получают выход на крупные рынки сбыта, возможность пользоваться качественной инфраструктурой и системной поддержкой города. Им доступны более двадцати мер, среди которых субсидии и целевые займы. Плюс к этому предприятия города могут использовать различные антикризисные инструменты.