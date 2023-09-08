Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах мэра столицы

Патриарх Кирилл проголосовал на избирательном участке № 182, расположенном в московской школе №1799. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 8 сентября проголосовал на выборах мэра столицы. Предстоятель Русской православной церкви пришел на избирательный участок № 182, расположенный в школе №1799. Школа находится в 1-м Кадашёвском переулке Москвы. Как сообщили в пресс-службе Русской православной церкви, патриарх предпочел традиционный способ голосования – бумажный бюллетень.

«Предстоятель Русской православной церкви заполнил бюллетень и опустил в урну для голосования», - уточнили в РПЦ.

Ранее 8 сентября на выборах мэра столицы проголосовал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Спикер Госдумы выбрал новый способ голосования - электронный терминал, установленный на избирательном участке. Володин отдал свой голос на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы, сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Терминалы для электронного голосования – нововведение на выборах этого года. Они установлены на всех избирательных участках города. Терминалы выдают электронные бюллетени, а после того, как избиратель сделает свой выбор, сразу записывают его голос в блокчейн. Кроме того, москвичи как и прежде могут проголосовать онлайн на портале mos.ru или заполнить бумажные бюллетени на избирательных участках. Чтобы проголосовать онлайн, не нужно делать никаких предварительных заявок. Благодаря электронному списку избирателей ошибки и двойное голосование исключены.

Выборы в столице пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Избирательные участки будут открываться в 8 часов и закрываться в 20 часов все три дня голосования. Москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления.

Напомним, за пост главы столицы на выборах борются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).