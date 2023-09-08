Мосгоризбирком: Выборы в Москве проходят ровно и спокойно

Выборы в Москве проходят ровно и спокойно. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Выборы мэра Москвы проходят ровно и спокойно, сообщила руководитель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. По ее словам, замечаний о нарушениях в адрес МГИК не поступало.

«Говоря в целом о том, как идут выборы, не могу не сказать, что они проходят все-таки достаточно ровно, спокойно. Замечаний, которые бы поступали в адрес МГИК, о нарушениях нет», – рассказала журналистам Ольга Кириллова.

Ранее глава Мосгоризбиркома сообщила о попытках хакерских атак в первый день голосования. Утром 8 сентября злоумышленники попытались помешать электронному голосованию, устроив DDoS-атаки на операторов, обеспечивающих доставку сообщений. Хакеры атаковали сервера компании, но на ход голосования этот инцидент никак не повлиял. Избиратели получали смс-сообщения с небольшой задержкой и все равно могли проголосовать. В настоящее время атаки отбиты, и избирателям вновь оперативно приходят смс.

Напомним, 8, 9 и 10 сентября москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Проголосовать можно в любой из трех дней выборов – и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Избирательные участки будут открываться в 8 часов и закрываться в 20 часов все три дня голосования. Утром 8 сентября в столице открылись 2202 избирательных участка, на них работают более 33 тысяч членов избирательных комиссий разного уровня. По словам главы Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, в столичных выборах примут участие около 7 миллионов 600 тысяч избирателей. На территории Новой Москвы в голосовании будут участвовать 280 тысяч человек.

За ходом голосования в столице традиционно следит Общественный штаб по наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли 11680 человек. Все они прошли обучение и готовы к работе. Кроме того, любой желающий сможет самостоятельно следить за онлайн-голосованием и голосованием через терминалы на специальной странице в Интернете – обзервере.